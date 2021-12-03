«Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии в сезоне-2021. В перенесённой игре 32-го тура команда из Белу-Оризонти одержала волевую победу на выезде над «Баией» — 3:2.

Хозяева забили на 62-й и 66-й минутах и повели 2:0, однако «Атлетико Минейро» поразил ворота соперника трижды с 73-й по 78-ю минуту.

За два тура до конца сезона «Атлетико Минейро» стал недосягаемым для главного преследователя «Фламенго».

Для «петухов» это второй в истории чемпионский титул. Впервые они выиграли чемпионат страны ровно 50 лет назад — в 1971 году.

Лидером чемпионов Бразилии стал бывший нападающий «Зенита» Халк. 35-летний форвард с большим отрывом является лучшим бомбардиром команды и лидирует в бомбардирской гонке чемпионата — 18 мячей в 34 матчах. При этом в четырёх последних играх Халк забил шесть мячей.

В составе «Зенита» Халк выступал с 2012 по 2015 год.