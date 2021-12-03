Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой практике «Гран-при Саудовской Аравии». Результат действующего чемпиона мира — 1:29.786. Вторым стал лидер общего зачёта в текущем сезоне Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (1:29.842), тройку замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал худший результат в первой практике. Его партнёр по команде Мик Шумахер — 18-й.

Вторая практика состоится также сегодня, 3 декабря, начало — в 19:55 по московскому времени. Третья тренировка и квалификация пройдут 4 декабря, гонка — 5 декабря.

Напомним, что за два этапа до конца сезона в личном зачёте остаётся неопределённость с чемпионом. На счету Ферстаппена 351,5 очка, Хэмилтон отстаёт от него на 8 очков — 343,5.