Стал известен состав «Зенита» на матч 17-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова». Впервые за долгое время главный тренер петербуржцев Сергей Семак использует схему в четыре защитника: вместо «5-4-1» расстановка «Зенита» приближена к «4-5-1». В запасе остался капитан команды Деян Ловрен, вместо него повязку наденет вратарь Михаил Кержаков.

Полностью «старт» петербуржцев выглядит следующим образом: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос — Кузяев, Вендел — Малком, Ерохин, Клаудиньо — Дзюба.

«Ростов» выпустит следующий стартовый состав: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Алмквист, Полоз, Комличенко.

Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. Это последний домашний матч «Зенита» в РПЛ в 2021 году.