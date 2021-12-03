Российская лыжница Татьяна Сорина высказалась о своём выступлении в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Сорина смогла дойти до 1/4 финала, где и вылетела.

В эфире «Матч ТВ» Сорина отметила, что фальстарт на неё никак не повлиял, поскольку с ней такое случается часто. По мнению лыжницы, сейчас она пока технически не готова к такой высокой скорости. Сорина считает, что это пройдёт со стартами.

«Мы сейчас поднимем вопрос борьбы с норвежкой. Она четыре раза не пустила меня вперёд: и на подъёме, и на повороте финишном, — прям по лыжам мне ехала», — подчеркнула Сорина, добавив, что спортсменка из Норвегии видела, что Сорина с ней сравнялась, но все равно закрывала.

Как считает российская лыжница, такой борьбы быть не должно, однако эпизод остаётся на усмотрение судей.