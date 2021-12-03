Стал известен состав мужской команды сборной России на эстафетную гонку в рамках этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Соревнования пройдут завтра, 4 декабря. Начало гонки назначено на 17:10 по московскому времени.

Состав команды назвал российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сославшись на корреспондента «Матч ТВ» Дмитрия Занина. Россию представят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов — о решении сообщил Юрий Каминский, старший тренер мужской команды.

Вне команды остались Василий Томшин и Александр Поварницын, которые только присоединились к сборной в Эстерсунде после выступлений на Кубке IBU. Спортсмены успели пробежать в Швеции только одну гонку — спринт.