Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов озвучил решение по составу команды на женскую эстафетную гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Слова Шашилова цитирует «Матч ТВ».

Тренер отметил, что в эстафете выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина и Светлана Миронова. «Это без расстановки по этапам. Есть пара моментов, над которыми еще нужно подумать», — подчеркнул Шашилов, добавив, что на кого-то может надавить факт выступления на четвертом этапе, если гонка не сложится.

Женская эстафетная гонка пройдёт в воскресенье, 5 декабря. Начало гонки назначено на 14:30 по московскому времени.