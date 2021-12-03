Петербургский СКА начал встречу с финским «Йокеритом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Последний раз команды встречались друг с другом в октябре текущего года. Сначала клуб из Финляндии обыграл петербуржцев в овертайме (5:4) на своей площадке, спустя четыре дня проиграл на выезде 0:2.

В последних двух матчах регулярного чемпионата «Йокерит» одержал по победе — были обыграны ярославский «Локомотив» и подольский «Витязь».

Два дня назад СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1, а до этого уступил дома «Северстали» со счетом 1:3. Сейчас команда Валерия Брагина занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.