Российский нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России по футболу против петербургского «Зенита».

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Полозу удалось отличиться на 12-й минуте с пенальти: защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сфолил в своей штрафной, остановив забег Понтуса Альмквиста.

Отметим, Дмитрий Полоз ранее несколько сезонов выступал за петербургский «Зенит».

Игру судит бригада арбитров во главе с рефери Алексеем Матюниным. Ему помогают на боковых линиях Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, резервным арбитром матча назначен Ян Бобровский. На VAR в этой встрече работают сразу трое специалистов: Евгений Турбин, Екатерина Курочкина и Александр Богданов.