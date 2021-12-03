Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко увеличил преимущество «Ростова» в матче с «Зенитом».

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счет в матче 2:0 в пользу гостей.

Эпизод произошел на 25-й минуте встречи, автором результативной передачи стал Данил Глебов. Позднее эпизод с мячом Комличенко проверяли на VAR, но гол все же засчитали — фол нападающего на защитнике Ярославе Ракицком не приняли во внимание.

Первый мяч в ворота «Зенита» забил Дмитрий Полоз с пенальти, который спровоцировал Дмитрий Чистяков, сфолив на Понтусе Альмквисте.

Судит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В бригаду VAR в этот раз вошли сразу три специалиста.