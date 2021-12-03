Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо забил мяч в ворота «Ростова» в рамках матча 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на данный момент счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

Гол Клаудиньо случился на 31-й минуте встречи, результативную передачу в этой атаке отдал Далер Кузяев.

В составе «Ростова» до этого отличились Дмитрий Полоз (с пенальти, который заработал Понтус Альмквист) и Николай Комличенко. Гол Комличенка проверяла бригада VAR и главный судья, но никаких причин отменить его не нашли.

Судит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В бригаду VAR в этот раз вошли сразу три специалиста.