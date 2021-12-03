Петербургский «Зенит» проигрывает «Ростову» после первого тайма в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра проходит сегодня на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. После первого тайма счёт в матче 2:1 в пользу «Ростова».

Уже на 11-й минуте был открыт счёт в этой встрече: с пенальти отличился Дмитрий Полоз. Право на одиннадцатиметровый удар заработал Понтус Альмквист, на котором сфолил в штрафной Дмитрий Чистяков.

На 25-й минуте второй гол «Ростова» забил Николай Комличенко с передачи Данила Глебова.

Чуть позднее на 31-й минуте «Зенит» сумел отыграть один мяч: отличился Клаудиньо с передачи Далера Кузяева.

Матч судит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.