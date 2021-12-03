Финский лыжник Лаури Вуоринен высказался о своём выступлении в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

В полуфинале спринтерской гонки Вуоринен подрезал россиянина Александра Большунова и сумел выйти в финал. Большунов занял в забеге третье место и не смог выйти в финал.

Слова Вуоринена цитирует портал Ilta-Sanomat. Лыжник признался, что утром в день гонки у него были плохие предчувствия и он боялся не пройти квалификационный раунд.

«Приятно видеть, что мне по силам обыгрывать даже очень крутых парней. Это даёт мне уверенность, что дальше я поймаю импульс», — сказал Вуоринен, комментируя эпизод с Большуновым.

По словам финна, он хорошо изучил трассу и выбрал тактику сохранения сил на первом круге.