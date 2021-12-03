Петербургский СКА выигрывает в матче с финским «Йокеритом» после первого периода в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, после первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На седьмой минуте СКА удалось открыть счёт при игре в равных составах. Автором заброшенной шайбы стал Антон Бурдасов. Результативными передачами в этой атаке отметились Даниил Пыленков и Михаил Воробьев.

СКА трижды оставался в большинстве в этой встрече, но ни одно большинство не реализовал. У «Йокерита» также была возможность реализовать большинство после удаления Лео Комарова, но команда ей не воспользовалась.