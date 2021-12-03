Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо сравнял счёт в матче против «Ростова», реализовав пенальти во втором тайме.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», к 70-й минуте счёт стал 2:2.

Клаудиньо сумел отличиться благодаря назначенному одиннадцатиметровому удару, который назначили за игру рукой игрока «Ростова».

В первом тайме «Зенит» к 25-й минуте проигрывал со счётом 0:2, в составе «Ростова» отличились Дмитрий Полоз (с пенальти) и Николай Комличенко.

На 31-й минуте Клаудиньо сумел отыграть один мяч, он забил его с игры после передачи полузащитника Далера Кузяева.

Матч судит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. На VAR работают три специалиста вместо двух.