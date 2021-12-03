Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме «Ростов» вырвался вперёд: на 11-й минуте Дмитрий Полоз забил гол с пенальти, который привёз защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков. Затем на 25-й минуте встречи гол забил Николай Комличенко с передачи Данила Глебова.

К 31-й минуте «Зениту» удалось отыграть один мяч: с передачи Далера Кузяева отличился Клаудиньо. Затем во втором тайме бразилец сумел еще и реализовать пенальти: его назначили за игру рукой футболиста «Ростова» в своей штрафной.

«Зенит» потерял очки перед заключительным матчем РПЛ в 2021 году: в следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Динамо».