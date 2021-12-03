Изображение российской фигуристки, чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой было использовано на афише гастролей шоу Цирка дю Солей с постановкой «Freeze» в Украине.

В декабре 2021 года в городе Днепр пройдут показы ледового шоу «Freeze» от труппы Цирка дю Солей, и в промоушене шоу использовали изображение российской фигуристки во время исполнения короткой программы шторм сезона-2020/21 — Валиева изображена в той позе, в которой она стояла в конце проката. На афише изменили только цвет коньков — на этом плакате они красные.

Афиша с Валиевой появилась на многих городских порталах Днепра, а также на сайтах по продаже билетов на шоу. Каким образом связано изображение Валиевой с ледовым шоу в Украине, неизвестно.