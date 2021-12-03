Петербургский СКА и финский «Йокерит» обменялись заброшенными шайбами во втором периоде матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, после двух периодов счёт в матче 2:1 в пользу СКА.

Во втором периоде «Йокерит» сумел в самом начале сравнять счет: на 27-й минуте встречи отличился Юлиус Юнттила с передачи Отто Лескинена. Затем СКА вновь сумел вырваться вперед: спустя минуту шайбу в ворота соперника забросил Данила Моисеев с передач Андрея Кузьменко и Михаила Воробьева.

Автором шайбы в первом периоде стал Антон Бурдасов, передачами отметились Михаил Воробьев и Даниил Пыленков.

Команды проведут на льду еще один период, трансляцию можно найти здесь.