Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся на выезде в Дубае, ОАЭ.

Игра на стадионе «Кока-Кола Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Казани. Перед игрой на льду появились фигуристки Татьяна Навка и Алина Загитова: 4-5 декабря в рамках проекта KHL World Games также пройдут показы ледового шоу «Спящая красавица».

В составе «Авангарда» отличились Артем Галимов, Стивен Кэмпфер и Михаил Глухов — все три шайбы были заброшены при игре в равных составах. «Авангарду» удалось сократить разрыв в счёте лишь в последние 6 минут игры: шайбой в большинстве отметился Никита Сошников.

«Ак Барс» сейчас идет на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Авангард» — на пятой.