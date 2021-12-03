Женская сборная России по гандболу разгромила команду Камеруна в стартовом матче чемпионата мира 2021 года среди женских команд.

Игра прошла в испанском городе Лирия на стадионе «Польеспортиу Пла де Л’Арк», матч завершился со счетом 40:18 в пользу российских гандболисток. Счет по таймам — 17:10, 23:8. Основную часть мячей команда Людмилы Бодниевой забросила во втором тайме.

В следующем матче России придется встретится с гандболистками из Польши. Игра в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2021 состоится в воскресенье, 5 декабря. Начало игры назначено на 20:00 по московскому времени.

Также в группе вместе с Россией выступает сборная Сербии. Матч Россия — Сербия запланирован на 7 декабря, вторник.