Российская фигуристка, призер чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева рассказала о первых ощущениях после травмы на этапе Гран-при в Японии, а также объяснила, почему не улетела из Токио сразу после снятия с турнира.

В эфире программы Speak&Fry от «Матч ТВ» Усачева отметила, что ее не могли отправить в Россию раньше времени, поскольку билеты были куплены заранее — фигуристка должна была в составе сборной улетать после показательных выступлений.

«Наверное, даже к лучшему, потому что перелет в первые дни был бы более болезненным», — сказала фигуристка, добавив, что спустя несколько дней боль немного утихла, и перелет прошел для нее спокойно.

«В первые дни после травмы я «съедала» себя. Очень обидно было за все, и что лишилась возможности попасть в финал Гран-при», — подчеркнула Усачева.