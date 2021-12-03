Петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге. Игра состоялась на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

В первом периоде СКА сумел выйти вперёд благодаря шайбе Антона Бурдасова, авторами результативных передач выступили Михаил Воробьёв и Даниил Пыленков.

Во втором периоде команды обменялись шайбами: «Йокерит» сравнял счет благодаря выстрелу Юлиуса Юнттилы, а СКА ответил шайбой Данилы Моисеева с передач Андрея Кузьменко и Михаила Воробьева.

В концовке третьего периода СКА забросил третью шайбу: отличился Андрей Кузьменко.

Таким образом, СКА удалось одержать победу над лидером Западной конференции и сократить отставание от первого места.