Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл вторую свободную практику на этапе Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии.

Соревнования проходят на городской трассе в Джидде.

Лучший результат Хэмилтона за 22 круга на второй тренировке — 1:29.018. Он выиграл и первую практику уикенда. На втором месте расположился партнер Льюиса по команде «Мерседес» Валттери Боттас, который проиграл ему 0.061 секунды на лучшем круге. На третьем месте расположился француз Пьер Гасли из «Альфа Таури» — тот уступил 0.081 секунды.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин занял на второй практике последнее, 20 место. Он уступил результату Хэмилтона 2.611 секунды.

Завтра, 4 декабря, состоятся третья свободная практика Гран-при Саудовской Аравии, а также квалификация.