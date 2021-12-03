Футболисты "Зенита" вышли с собаками из приютов в рамках акции "Собакам лучше дома". Фото: NVsport

Футболисты "Зенита" вышли с собаками из приютов в рамках акции "Собакам лучше дома". Фото: NVsport

Петербургский «Зенит» сегодня, 3 декабря, сыграл вничью с «Ростовом» в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2. В первом тайме «Ростов» повёл со счётом 2:0 после голов Дмитрия Полоза с пенальти и Николая Комличенко.

На это «Зенит» ответил двумя голами бразильца Клаудиньо. В первом тайме ему удалось отличиться с игры, а во втором полузащитник удачно забил с пенальти.

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