Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о том, почему она начала делать татуировки.

Вопрос о татуировках Косторной ей задали на телешоу «Вечерний Ургант».

«Жизнь доконала. Как-то я очень давно хотела какую-то маленькую сделать одну, потом пошло по нарастающей«, — отметила Косторная, подметив, что, сделав одну татуировку, потом не остановишься.

По словам Косторной, она не стала бы делать татуировку «Спасибо Даниилу Марковичу», поскольку фигурное катание пройдет, а татуировки — на всю жизнь.

«Я, наверное, пока еще не достигла того уровня, чтобы писать такое. атуировки мне напоминают о трудных временах, о преодолении себя«, — сказала Косторная.

Отметим, в новом сезоне Косторная сделала несколько новых татуировок: в частности, на ее ключице появилась надпись «lovely».