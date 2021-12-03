Петербургский «Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» и завершилась со счётом 69:58 в пользу гостей. Счет по четвертям 16:23, 12:19, 12:16, 18:11. Команда Хави Паскуаля постаралась совершить рывок в четвертой четверти, но не сумела отыграть тот разрыв, допущенный в предыдущих четвертях.

В составе петербургского «Зенита» наиболее результативным стал американский центровой Джордан Мики, он набрал 16 очков. Также 12 очков на счету Коннора Фрэнкэмпа.

В составе «Црвены Звезды» 14 очков набрал защитник Нейт Уолтерс.

«Зенит» потерпел в Евролиге второе поражение подряд — в предыдущем туре петербуржцы проиграли греческому «Панатинаикосу».