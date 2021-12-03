Главные новости из мира спорта в традиционном дайджесте от NVsport за 3 декабря:

Непомнящий проиграл Карлсену в самой длинной шахматной партии в истории чемпионских матчей

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в шестой партии за титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования проходят в Дубае, ОАЭ. Старт партии состоялся в 15:30 по московскому времени, а завершилась она около полуночи и стала самой длинной в истории чемпионских матчей — 7 часов и 45 минут.

«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» домашний матч Евролиги

Петербургский «Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» и завершилась со счётом 69:58 в пользу гостей. Счет по четвертям 16:23, 12:19, 12:16, 18:11.

Дубль Клаудиньо спас «Зенит» в матче с «Ростовом»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

СКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Петербурге

Петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге. Игра состоялась на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда. В составе СКА по разу отличились Антон Бурдасов, Данила Моисеев и Андрей Кузьменко.

Хэмилтон выиграл вторую свободную практику Гран-при Саудовской Аравии, Мазепин — последний

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл вторую свободную практику на этапе Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Лучший результат Хэмилтона за 22 круга на второй тренировке — 1:29.018. Он выиграл и первую практику уикенда.

Россия разгромила Камерун в стартовом матче ЧМ-2021 по гандболу среди женщин

Женская сборная России по гандболу разгромила команду Камеруна в стартовом матче чемпионата мира 2021 года среди женских команд. Игра прошла в испанском городе Лирия на стадионе «Польеспортиу Пла де Л’Арк», матч завершился со счетом 40:18 в пользу российских гандболисток.

Российская биатлонистка Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Шушене

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла женскую спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Оба огневых рубежа Шевченко прошла без промахов, дистанцию в 7,5 километра она преодолела за 21 минуту и 30,2 секунды.

Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Шушене, Гараничев – 11-й

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Спортсмен показал лучшее время в спринтерской гонке. Евгений Гараничев на финише был только 11-м.