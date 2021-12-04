На втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская эстафетная гонка.

Начало гонки назначено на 17:10 по московскому времени. Каждый из участников гонки пробежит дистанцию в 7,5 километров с двумя огневыми рубежами: стрельба лежа и стрельба стоя.

От сборной России на гонку выставлен следующий состав: первый этап побежит Карим Халили, затем на старт выйдет Даниил Серохвостов, он передаст эстафету Александру Логинову, а финишером выступит Эдуард Латыпов. Сборная России стартует под пятым номером: пятое место мужская сборная России заняла в Кубке наций по итогам прошлого сезона.

В старт-листе на гонку заявлены команды из 27 стран. Под первым номером стартует Норвегия, под вторым — Швеция, под третьим — Франция.