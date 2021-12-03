Российский шахматист Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в шестой партии за титул чемпиона мира по шахматам.

Соревнования проходят в Дубае, ОАЭ. Старт партии состоялся в 15:30 по московскому времени, а завершилась она около полуночи и стала самой длинной в истории чемпионских матчей — 7 часов и 45 минут. Непомнящий сдался после 136 ходов, ранее рекорд принадлежал матчу Анатолий Карпов — Виктор Корчной (124 хода).

На данный момент счет в матче 3,5:2,5 в пользу Карлсена. Предыдущие пять партий шахматисты сыграли вничью. Матч состоит из 14 партий в классические шахматы, при равенстве очков после этого назначается тай-брейк.

Завтра, 4 декабря, шахматисты проведут новую, седьмую партию. Начало — в 15:30 по московскому времени.