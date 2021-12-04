На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 4 декабря, состоятся гонки с раздельным стартом коньковым стилем.

У женщин дистанция 10 километров, у мужчин — 15 километров. Начало мужской гонки назначено на 12:00 по московскому времени, начало женской — в 14:00 по московскому времени.

Женскую команду России будут представлять семь лыжниц: это Лилия Васильева (5-й стартовый номер), Анастасия Рыгалина (6-й номер), Мария Истомина (16-й), Вероника Степанова (35-й номер), Наталья Непряева (50-й номер), Татьяна Сорина (58-й номер), Юлия Ступак (60-й номер).

Мужскую сборную России также представят семь лыжников. В гонке выступят Евгений Белов (32 номер), Андрей Ларьков (33 номер), Денис Спицов (36 номер), Иван Якимушкин (46 номер), Алексей Червоткин (52 номер), Сергей Устюгов (54 номер), Артем Мальцев (56-й стартовый номер) и Александр Большунов (70-й).