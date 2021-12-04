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  • 08:59,  4 декабря 2021
Лыжные гонки
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Прямая трансляция мужской «разделки» коньком на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере

Прямая трансляция мужской &#171;разделки&#187; коньком на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере
Российский лыжник Александр Большунов. Фото: FIS

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 4 декабря, состоится мужская гонка с раздельным стартом на 15 километров. Дистанцию лыжники будут преодолевать коньковым стилем.

Начало гонки назначено на 12:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь:

Мужскую сборную России также представят семь лыжников. В гонке выступят Евгений Белов (32 номер), Андрей Ларьков (33 номер), Денис Спицов (36 номер), Иван Якимушкин (46 номер), Алексей Червоткин (52 номер), Сергей Устюгов (54 номер), Артем Мальцев (56-й стартовый номер) и Александр Большунов (70-й).

В первой гонке этапа в Лиллехаммере — коньковом спринте победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо.

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