На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 4 декабря, состоится мужская гонка с раздельным стартом на 15 километров. Дистанцию лыжники будут преодолевать коньковым стилем.

Начало гонки назначено на 12:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь: