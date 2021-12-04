На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 4 декабря, состоится мужская гонка с раздельным стартом на 15 километров. Дистанцию лыжники будут преодолевать коньковым стилем.
Начало гонки назначено на 12:00 по московскому времени.
Бесплатную прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь:
Мужскую сборную России также представят семь лыжников. В гонке выступят Евгений Белов (32 номер), Андрей Ларьков (33 номер), Денис Спицов (36 номер), Иван Якимушкин (46 номер), Алексей Червоткин (52 номер), Сергей Устюгов (54 номер), Артем Мальцев (56-й стартовый номер) и Александр Большунов (70-й).
В первой гонке этапа в Лиллехаммере — коньковом спринте победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо.
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