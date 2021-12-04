Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу в этой встрече ещё в первом периоде забросил нападающий «Рейнджерс» Райан Строум. Результативными передачами на него отметились Адам Фокс и Мика Зибанеджад.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин провёл на льду 45 минут и успел сделать 19 сэйвов. Из-за травмы ему пришлось покинуть лёд, его место занял Александр Георгиев, который отразил оставшиеся 9 бросков по воротам «Рейнджерс».

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился в этом матче результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «0». Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов завершил встречу с аналогичным показателем.