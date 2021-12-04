На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере сегодня, 4 декабря, состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 километров. Девушки будут преодолевать дистанцию коньковым стилем.

Начало гонки назначено на 14:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Женскую команду России в этой гонке будут представлять семь лыжниц: это Лилия Васильева (5-й стартовый номер), Анастасия Рыгалина (6-й номер), Мария Истомина (16-й), Вероника Степанова (35-й номер), Наталья Непряева (50-й номер), Татьяна Сорина (58-й номер), Юлия Ступак (60-й номер).

В спринтерской гонке, которая прошла накануне в Лиллехаммере, до стадии 1/4 финала смогли добраться только две российские лыжницы: Христина Мацокина и Татьяна Сорина.