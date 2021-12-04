Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» разгромил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в городе Глендейл и завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.

В составе «Аризоны» единственную шайбу забросил Трэвис Бойд. В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Макс Пасиоретти, по одной шайбе забросили Джонатан Маршессо, Чандлер Стивенсон, Майкл Амадио, Николя Руа и Евгений Дадонов.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду чуть более 16 минут чистого времени, результативными действиями не отметился и закончил игру с показателем полезности «0».

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов помимо заброшенной шайбы также отметился голевой передачей на Пасиоретти, завершив встречу с показателем «+2».