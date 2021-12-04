Российский защитник хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов высказался о желании приехать вместе с командой в Россию и сыграть матч.

Слова Орлова цитирует портал «Чемпионат».

«Было бы круто приехать с «Кэпиталз» и сыграть, особенно для нас, русских ребят. Это были бы крутые эмоции», — отметил Орлов, добавив, что перед пандемией коронавируса уже велись разговоры о том, что «Вашингтон» может приехать в Россию, однако пока не складывается.

«Если в будущем эти разговоры вернутся и лига продвинет эту игру, все болельщики были бы рады. Да и ребятам по команде охота показать, что у нас есть, чем мы богаты», — сказал Орлов, добавив, что его одноклубники получили бы удовольствие от России и от Москвы.