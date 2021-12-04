Сборная Хорватии по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса, обыграв в полуфинальном противостоянии команду Сербии.

Турнир проходит в Мадриде и завершится завтра, 5 декабря.

В первом одиночном матче Борна Гойо обыграл Душана Лайовича со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Затем Новак Джокович победил Марина Чилича во втором одиночном матче со счётом 6:4, 6:2.

Судьбу противостояния решила парная встреча. Мате Павич и Никола Мектич смогли победить пару Новак Джокович/Филип Крайинович со счётом 7:5, 6:1 и вывели Хорватию в финал Кубка Дэвиса.

Сборная Хорватии уже в четвёртый раз вышла в финал турнира. Команда выигрывала трофей в 2005 и 20018 годах. В финальном матче Хорватия сыграет с победителем пары Россия — Германия.