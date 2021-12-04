Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о том, отобрался ли он в олимпийскую команду на игры в Пекине-2022.

Слова Устюгова цитирует портал «Матч ТВ».

«Нет, я еще не в команде, все еще десять раз изменится. Это сборная России, у нас бывает такое. Можно будет даже запрыгнуть в последний вагон», — сказал лыжник, добавив, что во время отбора на ОИ-2014 в Сочи лыжники запрыгивали в состав в последний момент, в Польше.

«Пока у меня не будет билета в самолет, я не поверю, что куда-то еду», — отметил Устюгов, подчеркнув, что зима длинная, и он надеется на возможности стартовать, ведь нужно набираться опыта. В прошлом сезону Устюгов пропустил много этапов Кубка мира и гонок на ЧМ из-за проблем со здоровьем.