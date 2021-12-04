На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 4 декабря, должна состояться мужская эстафетная гонка 4 х 7,5 километров.

Начало гонки назначено на 17:10 по московскому времени. В эстафете примут участие 27 сборных.

Бесплатную прямую трансляцию гонки можно посмотреть здесь:

От сборной России на гонку выставлен следующий состав: первый этап побежит Карим Халили, затем на старт выйдет Даниил Серохвостов, он передаст эстафету Александру Логинову, а финишёром выступит Эдуард Латыпов.

В первой эстафете этого сезона сборная России будет бежать под пятым номером: в прошлом году в эстафетном зачёте российские биатлонисты стали пятыми. Под первым номером стартует сборная Норвегии, под вторым — сборная Швеции, под третьим — сборная Франции.