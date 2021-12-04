Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о том, как он долгое время справлялся с последствиями перенесённого коронавируса.

В интервью «Матч ТВ» Польховский отмечал, что на данный момент все позади, но последние полгода выдались непростыми.

«Были проблемы на фоне коронавируса, но с помощью врачей и друзей удалось победить это заболевание. На сегодняшний день тестирование показало, что все позади», — отметил Польховский, добавив, что на чемпионате мира в Поклюке он оказался в больнице, ему предложили остаться там и обследоваться, но он поехал восстанавливаться в Россию.

Польховский поблагодарил за содействие ФМБА, а также специалистов из НМИЦ Гематологии в Моске.

«Также большое спасибо новосибирской областной больнице. Посетив все эти медицинские учреждения, могу сказать уверенно — там работают настоящие профессионалы», — подчеркнул Польховский.