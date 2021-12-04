Спортивный психолог Татьяна Свидлова высказала мнение о том, как завоевание серебра Олимпиады-2002 помогло Илье Авербуху раскрыть свой талант и привело к буму фигурного катания в России.

В интервью «Матч ТВ» психолог отметила, что до Олимпиады-20202 Авербух со своей партнершей Ириной Лобачевой не был абсолютным лидером в танцах. В интервью после игр, как отмечает Татьяна Свидлова, Авербух испытывал чувство глобальной неудовлетворенности.

«Но оно оставило такой запал, что подарило России бум фигурного катания. Он создал ледовые шоу и поставил спектакли, прославившие вид спорта», — подчеркнула Свидлова, добавив, что после бума фигурного катания родители повели своих детей на лед, а после первого сезона «Ледникового периода» выстроилась очередь на просмотры к тренером.

«Точка отсчета — олимпийское серебро 2002 года. Оно было ключиком к открытию таланта Ильи. Я считаю, это лучший пример, когда человек проиграл и затем выиграл. Причем выиграли многие, а не только он», — отметила специалистка.