На городской трассе в Джидде сегодня, 4 декабря, состоится третья свободная практика в рамках гоночного уикенда Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии.

Начало тренировочной сессии назначено на 17:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию третьей сессии свободных заездов можно будет посмотреть здесь:

В пятницу, 3 декабря, в Джидде прошли первая и вторая свободные практики в рамках уикенда, на обеих лучший результат показывал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин в обеих сессиях занимал последнюю, 20-ю строчку.

На 20:00 по московскому времени на сегодня запланирована квалификация итоговой гонки. Завтра, 5 декабря, состоится заключительный соревновательный день.