Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о том, каким образом можно было бы усилить чемпионат России по футболу.

Слова Боярского цитирует портал «РБ Спорт». По мнению эксперта, сейчас «Зениту» никто не может составить конкуренцию в РПЛ, поэтому нужно усиливать чемпионат.

«РФС нужно объединить чемпионат Украины с РПЛ. Понимаете, «Зениту» нужен достойный конкурент», — сказал Боярский, добавив, что он выступает против приглашения европейских команд в чемпионат России, поскольку в таком случае «Зенит» будет не таким сильным, как всем кажется.

«У украинцев замечательная футбольная школа. Я видел, как они играли на чемпионате мира в Мексике. Это было прекрасно», – сказал Боярский.