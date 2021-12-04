Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила выбор музыки для произвольной программы спортивной пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В интервью сайту ФФККР Москвина отметила, что перед ней стояла задача создать целостное музыкальное произведение, которое отражает идею программы, а также исполнительское мастерство пары Мишина/Галлямов.

«Наша идея как раз и заключалась в том, чтобы завершить программу «острой ритмической формулой, маленькой кинопанорамой», как называл эту часть своей сюиты сам Свиридов», — отметила тренер, добавив, сто «Время, вперед!» — это мощное произведение, ставшее символом XX века, выражением духа времени.

«Программа фигуристов будет яркой и запоминающейся, если ее чисто исполнять. И мне нужно было собрать, объединить музыку с тем, чтобы она отражала возможности, которыми владеют Мишина и Галлямов», — сказала Москвина, добавив, что также нужно было подобрать музыку, которая будет отличаться от музыкального выбора других пар.