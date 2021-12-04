В рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере стартовала мужская гонка с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем.

Прямую трансляцию гонки можно найти здесь.

Мужскую сборную России в этой гонке будут представлять семь лыжников. Первым из россиян на старт «разделки» выйдут Евгений Белов (32 номер), Андрей Ларьков (33 номер) и Денис Спицов (36 номер), чуть позднее на дистанции появится Иван Якимушкин (46 номер). В более поздней стартовой группе оказались Алексей Червоткин (52 номер), Сергей Устюгов (54 номер), Артем Мальцев (56-й стартовый номер) и Александр Большунов (70-й).

Накануне в Лиллехаммере состоялся мужской коньковый спринт, победителем которого стал норвежец Йоханнес Клэбо. Лучшим из россиян стал Александр Большунов — он дошел до полуфинала, где стал третьим в своем забеге.