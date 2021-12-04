Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался насчёт возможных перемен по части возрастного ценза, а также судейства в фигурном катании.

Слова Жулина цитирует портал Sport24. По мнению тренера, мировое фигурное катание сдало позиции, и в Международном союзе конькобежцев переживают за то, что российские фигуристки доминируют.

«Отсюда и идут эти истории с возрастным цензом и сокращением количества критериев компонентов. Они пытаются любыми средствами что-то придумать, поменять что-то в системе, чтобы бороться с нашим женским фигурным катанием», — сказал Жулин, отметив, что сокращение компонентных критериев приведет к усреднению баллов в фигурном катании, преимущество не будет таким серьезным.

«Если это все продолжится в таком темпе, может, следующим их шагом будет запретить имена Камила, Лиза, Аня и Саша? Мы живем в мире абсурда, так что нельзя исключать никакие варианты. Но это, конечно, ирония», — сказал Жулин.