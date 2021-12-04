Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о том, как биатлонисты Евгений Гараничев и Матвей Елисеев отнеслись к отправке на Кубок IBU.

Слова Башкирова цитирует «Матч ТВ». Тренер отметил, что его подопечные отнеслись к решению штаба адекватно и они понимают, что Кубок мира требует результатов. «У молодых Томшина и Поварницына на Кубке IBU получилось, значит, придется уступить им место», — сказал Башкиров.

По словам тренера, на Кубке мира больше стресса и ажиотажа, больше внимания приковано к спортсменам, и это тоже влияет на настрой с готовностью.

«Кубок IBU – более спокойные соревнования, там можно сконцентрироваться на своей подготовке, стрельбе, психологии. Соперники не настолько грозные. Не исключено, что это позволит вернуть уверенность», — отметил Башкиров.