Стало известно имя нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Ассоциацию юристов России, совет учредителей РУСАДА утвердил на посту Веронику Логинову. В конце октября 2021 года открыли конкурс на должность гендиректора РУСАДА, приём заявок завершился 15 ноября. Анкеты и документы соискателей проверялись, затем кандидаты проходили тестирование, а после этого — собеседование.

Вероника Логинова ранее работала в РУСАДА, а также возглавляла отдел антидопингового обеспечения при Министерстве спорта России.

С августа 2020 года пост генерального директора РУСАДА был свободен: тогда был уволен Юрий Ганус, временно его обязанности исполнял Михаил Буханов.