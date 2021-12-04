Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке.

Турнир должен был пройти с 9 по 12 декабря, но на этой неделе его отменили из-за распространения нового штамма коронавируса: в Японии были закрыты границы для иностранцев.

«Финал Гран-при отменен, потому что болезнь охватила весь мир. Тут уже не до турнира, у многих людей жизнь отменена из-за коронавируса. В первую очередь надо думать о безопасности», — сказала Тарасова, слова которой цитирует портал «Матч ТВ».

По мнению Тарасовой, сложно говорить о шансах на проведение финала Гран-при до Олимпиады. «Игры скоро, а сейчас все будут готовиться к чемпионату России», — добавила тренер.