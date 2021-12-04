Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выиграл мужскую гонку на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

Результат Крюгера — 32 минуты, 26,2 секунды. На подиуме оказались еще два представителя сборной Норвегии — Ханс Кристер Холунд и Мартин Лёвстрем Нюнгет (1,6 и 17,5 секунд отставания). На четвёртом месте оказался лучший из российских лыжников — Алексей Червоткин: до бронзы ему не хватило четырех секунд.

В топ-10 итогового протокола оказалось семь норвежских лыжников. Денис Спицов расположился на 13-й позиции, сразу за ним финишировал Александр Большунов — 43,6 и 44,3 секунды отставания. Иван Якимушкин занял 15-е место. Артем Мальцев занял 22-е место, Сергей Устюгов — 24-е. Евгений Белов финишировал на 37-й позиции.