Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов высказался о своем выступлении в «разделке» коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

В Топ-10 оказалось семь норвежцев, Большунов финишировал на 14-м месте с отставанием в 44 секунды от Холунда.

«На самом деле, все складывалось неплохо. На старте понял, что лыжи не те, на которых можно выигрывать, с каждым кругом ехали хуже», — отметил Большунов, добавив, что лыжи сработали не так, как ему хотелось бы.

«Сегодня стопроцентно понимал, что мог бороться за тройку и за победу, но лыжи не сдали это сделать», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ», добавив, что на первых двух кругах он работал в одиночку и еще мог держать скорость, однако затем начал ее терять, в особенности, на спусковых отрезках.