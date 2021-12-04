Российский лыжник, призёр чемпионата мира Алексей Червоткин высказался о своем выступлении в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

По словам Червоткина в эфире «Матч ТВ», этот старт был на Кубке мира, а не на ЧМ или Олимпиаде.

«Четвёртое место – тоже результат, двигаюсь в правильном направлении. Сегодня не было проблем с лыжами, лыжи работали хорошо, результат подрос», — сказал Червоткин, добавив, что акцентировать внимание на лучшем результате в сборной не стоит, ведь уже завтра он может остаться не у дел.

«Я больше надеюсь на классический ход. Конёк не бросал и продолжаю над ним работать, но сейчас акцент на классический ход», — подчеркнул лыжник.

Напомним, до бронзы гонки Червоткину не хватило нескольких секунд.